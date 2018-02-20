Массовое производство антибиотиков исключительно из отечественных компонентов запускается в России впервые за четверть века. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
"Речь идет о препаратах нового поколения — ванкомицине, телаванцине, оритаванцине, рамопланине. Они применяются при сепсисе, инфекциях костей и суставов, а также нижних отделов дыхательных путей, кожи и мягких тканей", — пишет издание.
Производство ванкомицина начнется с 20 февраля. Выпуск наладили на базе предприятия АО "Биохимик" в Мордовии. Для запуска нового лекарства был реконструирован специальный цех. Медикаменты будут производить по всем стандартам.
В конечном счете через несколько лет на фармацевтическом рынке появится около 20 видов антибиотиков — как импортозамещающих, так и оригинальных.
Комментарии
А качество у росантибиотика будет такое же как у росинсулина? Т.е. никакое? Опять только по отчетам все хорошо будет?
всё, что вам нужно знать о - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сделала резонансное заявление в пользу употребления алкоголя. По ее словам, граждане без «особого вреда» могут выпивать до 300 грамм спирта еженедельно, или 52 бутылки водки в год=16 литров спирта!
Хорошо что свое производство открыли. Есть надежда что не вымрем если нас действительно накроют санкциями. Что касается качества, то нужно развивать отрасль, наука не должна стоять на месте.
Искренне верю в реанимацию российской фармацевтики. Как и науки, медицины, образования.
Но в домовых и русалок как то больше.
Т.е. следуя преобладающей в РФ политики запретов, потом запретят из иностранных компонентов и мы останемся с пустышками с огромной побочкой.
Свои таблэтки производить некамильфо, обязательно присутствие - импортозамещающих..