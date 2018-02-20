Фото: jpgazeta.ru
Жительница Барнаула Светлана Елисеева через суд пытается исправить ошибку, которая стоила ей более 850 тысяч рублей, сообщает "Катунь 24".
Как утверждает женщина, еще в 2015 году она купила у банка два парковочных места в подземном гараже своего дома. Впрочем, вскоре выяснилось, что машино-места существуют лишь на бумаге. Так, по документам в доме значилось 49 парковочных мест, в реальности оказалось 46.
Отмечается, что ошибка в документы закралась аж в 2007 году, когда один из прежних владельцев, продавая свой парковочный участок двумя долями, неправильно выполнил арифметическое действие и, разделив 1/46 на две доли, получил не 1/92 + 1/92, а 1/23 + 1/23.
Таким образом, одно реальное парковочное место по документам превратилось в четыре (2/23 = 4/46).
Позже данные доли передали одному из барнаульских банков в качестве залога. Эту сделку оформили в краевом Управлении Росреестра, а в 2015 году Светлана Елисеева приобрела несуществующие машино-места у банка, но по факту получила права и смогла использовать только половину одного парковочного места.
Женщина пыталась вернуть деньги, но суд счел, что банк в сложившейся ситуации невиновен, поскольку продал столько участков, сколько приобрел по документам и не извлек незаконной прибыли.
После этого жительница Барнаула обратилась с иском в Управление Росреестра, но в ведомстве свою вину не признают, отмечая, что, совершая сделку, пострадавшая не убедилась в том, что машино-места существуют в действительности.
Ожидается, что точка в этом непростом деле будет поставлена коллегией по гражданским делам Алтайского краевого суда.
Комментарии
вот это шахер-махер. Банк продал воздух, но суд решил, что раз в документах есть - все зашибись. Убеждаться покупатнель должен. Волшебно!!!
Допустим один из прежних владельцев Буратино и не умеет делить дроби, но почему Росреестр эту сделку зарегистрировал?
это ладно, за 11 лет никто ни разу не проверил и не воспользовался этими парковочными местами, хотя их неоднократно продали-купили
Росреестр просто хочет прикрыть свой зад.
Т.е. она обязана проверить наличие, а банк не обязан был. Откровенный судебный беспредел. "Судью на мыло!"
Интересно. А как это можно продать парковочное место долями? И потом ещё заложить в банке.
А что, РОСРЕЕСТР дробями должен заниматься, может ещё и проверять если унитаз в квартире, допустим при продаже. Это господа, обязанность покупателя, смотреть что он покупает. А то купила доли, а что они представляют в натуре, не удосужилась посмотреть. Цирк, да и только.
Классическое кидалово. Чисто по-бандитски
18:24 Поэтому вашему брату ни копья!
Сами делаем все справки и проверки
"банк ..., поскольку ... не извлек незаконной прибыли" т.е. прибыль была, а гарантии и акт приема-передачи не прилагаем...