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Новости

Жительница Барнаула доказывает через суд ошибку ценой в 850 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Точку в деле должна поставить коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда

Фото: jpgazeta.ru

Жительница Барнаула Светлана Елисеева через суд пытается исправить ошибку, которая стоила ей более 850 тысяч рублей, сообщает "Катунь 24".

Как утверждает женщина, еще в 2015 году она купила у банка два парковочных места в подземном гараже своего дома. Впрочем, вскоре выяснилось, что машино-места существуют лишь на бумаге. Так, по документам в доме значилось 49 парковочных мест, в реальности оказалось 46.

Отмечается, что ошибка в документы закралась аж в 2007 году, когда один из прежних владельцев, продавая свой парковочный участок двумя долями, неправильно выполнил арифметическое действие и, разделив 1/46 на две доли, получил не 1/92 + 1/92, а 1/23 + 1/23.

Таким образом, одно реальное парковочное место по документам превратилось в четыре (2/23 = 4/46).

Позже данные доли передали одному из барнаульских банков в качестве залога. Эту сделку оформили в краевом Управлении Росреестра, а в 2015 году Светлана Елисеева приобрела несуществующие машино-места у банка, но по факту получила права и смогла использовать только половину одного парковочного места.

Женщина пыталась вернуть деньги, но суд счел, что банк в сложившейся ситуации невиновен, поскольку продал столько участков, сколько приобрел по документам и не извлек незаконной прибыли.

После этого жительница Барнаула обратилась с иском в Управление Росреестра, но в ведомстве свою вину не признают, отмечая, что, совершая сделку, пострадавшая не убедилась в том, что машино-места существуют в действительности.

Ожидается, что точка в этом непростом деле будет поставлена коллегией по гражданским делам Алтайского краевого суда.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.02.2018 15:35
Filin

вот это шахер-махер. Банк продал воздух, но суд решил, что раз в документах есть - все зашибись. Убеждаться покупатнель должен. Волшебно!!!

0  0
20.02.2018 16:09
- гость -

Допустим один из прежних владельцев Буратино и не умеет делить дроби, но почему Росреестр эту сделку зарегистрировал?

0  0
20.02.2018 16:12
- гость -

это ладно, за 11 лет никто ни разу не проверил и не воспользовался этими парковочными местами, хотя их неоднократно продали-купили

0  0
20.02.2018 16:15
- гость -

Росреестр просто хочет прикрыть свой зад.

0  0
20.02.2018 16:24
- гость -

Т.е. она обязана проверить наличие, а банк не обязан был. Откровенный судебный беспредел. "Судью на мыло!"

0  0
20.02.2018 16:30
- гость -

Интересно. А как это можно продать парковочное место долями? И потом ещё заложить в банке.

0  0
20.02.2018 18:24
Риэлтор

А что, РОСРЕЕСТР дробями должен заниматься, может ещё и проверять если унитаз в квартире, допустим при продаже. Это господа, обязанность покупателя, смотреть что он покупает. А то купила доли, а что они представляют в натуре, не удосужилась посмотреть. Цирк, да и только.

0  0
20.02.2018 19:10
Гость

Классическое кидалово. Чисто по-бандитски

0  0
20.02.2018 23:18
- гость -

18:24 Поэтому вашему брату ни копья!
Сами делаем все справки и проверки

0  0
21.02.2018 00:03
Doka

"банк ..., поскольку ... не извлек незаконной прибыли" т.е. прибыль была, а гарантии и акт приема-передачи не прилагаем...

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