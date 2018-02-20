Прямое авиасообщение между Москвой и Каиром переносится на начало апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на египетскую газету "Аль-Иктисади".
Как уточняет издание, в настоящий момент идут интенсивные консультации и подготовка к возобновлению полетов. Скорее всего, первые рейсы отправятся в Египет лишь в начале апреля, когда в силу вступит летнее расписание.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , авиасообщение между странами должны были возобновить со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.
Напомним, запрет на авиаперелеты в эту страну был введен в связи с трагическим инцидентом с российским пассажирским самолетом. Это произошло 31 октября 2015 года. Крушение самолета было признано терактом.
Предполагается, что рейсы будут выполнять "Аэрофлот" и EgyptAir.
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