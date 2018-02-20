Фото: vk.com/act54
Автомобиль Ford Focus влетел в летнюю веранду кафе "Братина" на Красном проспекте в центре Новосибирска.
Инцидент произошел днем 20 февраля. Как сообщают в паблике АСТ-54, водитель Ford Focus не справился с управлением и заехал в павильон, пробив металлическую конструкцию.
К счастью, пешеходов на пути автомобиля не оказалось. В результате аварии машина получила сильные повреждения.
Еще одним участником аварии стал автомобиль Nissan Tiida, который оказался посреди проезжей части и серьезно затруднил движение на данном участке.
Комментарии
За рулём с 2001 года. За всё это время встретил всего 2 адекватных водителя форда фокус, независимо от поколения авто. Для меня это загадка, то ли машина портит человека, после покупки, то ли уже испорченные люди берут данный автомобиль. Не в обиду адекватным водителям ФФ, скорее всего просто мне такие попадаются, ну или я такой
Ну или ты такой, сам сказал!!!
у меня Муж ездит на фокусе. не разу не был замечен ни в лихости , ни в неадекватности за рулем. Я иногда могу полихачить или похулиганить. Но я не на фокусе езжу )))
а в чем неадекватность?
Обратите внимание на надземный пешеходный переход, каких много в Новосибирске. В Барнауле только на вокзале.
20.02.2018 17:33
- гость -
где вы увидели надземный пешеходный переход?