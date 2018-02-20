День открытых дверей проведут в Управлении по вопросам миграции Главного управления МВД России по Алтайскому краю 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Оформить загранпаспорт сроком на пять лет можно будет с 9.00 до 13.00 по адресу: Барнаул, улица 1-я Западная, д. 47.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина России и действующий заграничный паспорт.
Комментарии
а в чём фишка? бесплатно?
"При себе необходимо иметь паспорт гражданина России и действующий заграничный паспорт."
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про деньги ничего не написано