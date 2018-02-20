Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов заявил, что в России нужно создать министерство новых технологий и виртуальной реальности, пишет RT.
Зампредседателя подчеркнул, что нельзя оставаться в стороне от развития технологий. Он уверен, что новые технологии нужно успешно применять в образовании, туризме, торговле, медицине, спорте и военной подготовке.
Чернышов считает, что создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв в этой сфере и обеспечит дополнительный доход. Также создание министерства новых технологий поспособствует цифровизации населения. Как считает депутат, это положительно скажется на развитии экономики и улучшит благосостояние граждан.
Комментарии
Они вроде и так в своём мирке живут?
министерство виртуальной реальности,значит и деньги на министерство и зарплаты выделять виртуальные,как-бы реальные
"...обеспечит дополнительный доход..." - самим министрам! Деток надо пристраивать, вот места тепленькие и придумывают! А министром к токарному станку не хотят устроиться? Или министром - шпалоукладчиком?