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Да будет свет: электросетевой комплекс "Белокуриха-2" запустят в марте

, ИА "Амител"
Вложения в этот масштабный инвестиционный проект составили 300 миллионов рублей

Фото: altairegion22.ru

Электросетевой комплекс "Белокуриха-2" в Алтайском крае будет торжественно открыт в середине марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Об этом было заявлено в рамках рабочей встречи губернатора Александра Карлина и гендиректора ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" Виталия Иванова.

Топ-менеджер компании рассказал, что к середине следующего месяца "МРСК Сибири" будет готова к сдаче в эксплуатацию электросетевого комплекса "Белокуриха-2".

"Результатом реализации инвестиционного проекта стоимостью 300 миллионов рублей станет подключение потребителей весной текущего года. Кроме того, летом 2018 года состоится пуск электросетевого комплекса "Сибирская монета". Энергетики готовы выполнить свои обязательства раньше срока и сдать объект в июле", — подчеркивают в краевом правительстве.

Губернатор заявил, что при подключении к электросетям на площадке "Белокурихи-2" сразу несколько объектов начнут принимать посетителей. Среди таковых — три мини-отеля, комплекс "Андреевская слобода".

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Что касается "Сибирской монеты", то в этом году, по словам главы региона, здесь будут проводиться дорожные работы.

"Создание электросетевого комплекса также придаст этой площадке другое качество развития. Есть несколько хороших инвестиционных заявок на площадку "Сибирской монеты". Надеюсь, что с завершением строительства электросетевого комплекса бизнес активизируется", — отметил губернатор.

Также были обозначены планы по энергообеспечению со стороны "МРСК Сибири" технопарка в Новоалтайске. Реализация этого проекта стоимостью 400 миллионов рублей начнется в 2019 году.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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