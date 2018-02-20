Три года и десять месяцев колонии общего режима получил житель Новоалтайска, который похитил 28 тысяч рублей в микрокредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Известно, что инцидент произошел в марте 2017 года. Мужчина ворвался в помещение микрокредитной организации, начал угрожать предметом, имитирующим ручную гранату, и потребовал отдать ему деньги.
Убедившись, что сопротивление кассира сломлено, он украл 28 тысяч рублей. И уже через месяц он совершил аналогичное преступление. Во второй раз он украл 29 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном.
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