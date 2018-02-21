Китайский хлеб маньтоу — это булочки, приготовленные из дрожжевого теста на пару. Готовят их в Китае, Монголии, Непале и Японии. А мы на Кухне.Amic.ru предлагаем вам приготовить их в дни Великого поста. Здесь нет ни яиц, ни молока, ни масла, а готовить их проще простого.
Кроме того, не касаясь поста, маньтоу хорошо дополняют первые и вторые блюда, по желанию их можно начинить фаршем, ириской, вялеными томатами и прочим либо разрезать и смазать джемом, сгущенкой и шоколадом.
Комментарии
Вот это по нашему - начинить фаршем!!!!!
не нравится вам тема поста явно)
Если говорить про Русь, то скорее начинить капустой)
не нравится вам тема поста явно)
мужики не воробьи. на одном тесте долго не протянут)
зачем долго? каких-то 48 дней поста))
Вот китайцы аскетичный народ! У нас в хлебе и сахар и яйца, а у них 4 ингредиента и все довольны. Вот они точно везде и всегда выживут
21.02.2018 10:21
- гость -
сколько дней твой уже без мяса?
а у них 4 ингредиента и все довольны. Вот они точно везде и всегда выживут
Ленинград не смогли заморить голодом во время осады. Так что можно спорить кто выживет. Хотя согласен, сейчас народ обмяк.
Ел такую хрень в Китае, только там они, по-моему, из рисовой муки и из-за этого белые, как яйцо. Не понравилось - какая-то безвкусная масса, наш хлеб куда вкуснее
За время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе. По другой статистике, цифра может достигать 1,5 миллиона человек. Только 3% смертей приходятся на фашистские артобстрелы и бомбежки, остальные 97% погибли от голода.
Китайцы хлеб почти не едят, вот эти булки у них не вкусные совсем.
С другой стороны, они хотябы съедобные, в отличае от многих других блюд южного Китая.
На севере Китая кухня ближе к нам.