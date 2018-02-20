Из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня произойдут изменения в расписании компании "Алтай-Пригород". Об этом сообщают в "Алтай-Пригороде".
23 февраля, 8 и 9 марта отменят электропоезда №6021 "Озерки — Барнаул" (отправление в 4.34), №6101 "Депо — Барнаул" (отправление в 7.01) и №6020 "Барнаул — Красный Боец" (отправление в 18.36). 8 марта назначат пригородные поезда №6111 "Барнаул — Ребриха" (отправление в 9.04) и №6112 "Ребриха — Барнаул" (отправление в 13.38).
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений. С 10 марта электрички будут курсировать по прежнему расписанию.
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