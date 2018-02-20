Фото: regrus.ru
Первую операцию по трансплантации сердца провели специалисты Алтайской краевой клинической больницы, сообщает "Алтайская правда".
По информации издания, пересадка была осуществлена еще 13 февраля. После этого медикам нужно было убедиться в положительной динамике результата.
Пациентом оказался довольно молодой мужчина, перенесший несколько инфарктов миокарда. После этого у него развилась сердечная недостаточность тяжелой формы.
Трансплантацию проводили специалисты отделения кардиохирургии и отделения трансплантологии клинической больницы.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его перевели из реанимации в обычную палату.
Комментарии
Чье сердце пересадили?