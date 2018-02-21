Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Настольный теннис в Алтайском крае сейчас находится на перепутье. С одной стороны, за последние годы при новом руководителе Алексее Перфильеве открылся современный зал на улице Шумакова. С другой — в прошлом году Алтайскому краевому клубу настольного тенниса в несколько раз подняли арендную плату, и он был на грани закрытия. Печальной судьбы излюбленного места для многих алтайских теннисистов удалось избежать благодаря помощи краевых властей. Кроме того, за последнее время значительно ухудшились результаты наших ребят на Кубке Сибири, где мы перестали занимать первые места. Впрочем, как уверен Алексей Перфильев, в этом году в настольном теннисе произойдет несколько важных событий, которые изменят расклад сил.

Марлон Брандо и Анджелина Джоли

Сегодня в Барнауле есть четыре площадки для занятий этим видом спорта. Самый новый теннисный клуб был открыт на улице Шумакова в прошлом году. Сейчас здесь занимаются 26 ребят. За основу были взяты подобные объекты в других регионах страны. Идея в том, чтобы заниматься в этом теннисном клубе со всеми детьми и самых одаренных из них доводить до уровня профессиональных спортсменов. В клубе по соседству с теннисистами 20 детей занимаются тхэквондо. По задумке тренеров, у детей будет возможность попробовать свои силы в другом виде спорта, если что-то не заладится в настольном теннисе.

"Чем больше людей к нам придут, тем больше будет конкуренция. А на этой конкуренции и будет вырастать мастерство детей. В Китае спортсмены отличаются от нас тем, что у них высокая интенсивность тренировок, конкуренция и железная дисциплина. Попробуй не выполнить задание тренера — тебя сразу посадят на лавку. В моем понимании важно сделать акцент не на количестве малышей, а на их качестве. Цель всего — просеять и найти талантливых ребят", — уверен Алексей Перфильев.

На входе в клуб красуются фото Марлона Брандо и Анджелины Джоли в качестве участников попечительского совета. Все это, конечно, шутка, поскольку у федерации на самом деле нет могущественных покровителей. Это стало очевидным в 2017-м, поскольку этот год был самым сложным для федерации настольного тенниса. Так, старейшая спортивная организация "Алтайский краевой клуб настольного тенниса", где занимаются 120 детей, а всего 400 человек, была на грани закрытия. Клуб более 40 лет базировался в здании ДК "Сибэнергомаш", однако новый собственник объекта в несколько раз поднял арендную плату. Ветераны настольного тенниса со всей Сибири призывали власти и арендодателя сохранить школу.

Проблемы в ДК "Сибэнергомаш"

Как вспоминает Алексей Перфильев, до случая с закрытием клуба он был уверен, что у федерации есть влиятельные друзья, готовые помочь. На деле же оказалось иначе. 1 апреля пришел новый собственник и в присутствии детей отключил электричество. Клуб удалось сохранить, краевые власти смогли наладить диалог с новым владельцем, но сегодня арендная плата в 6 раз выше, чем была еще год тому назад. Если раньше платили в месяц 20 тысяч рублей, то сегодня 120 тысяч рублей. При этом бюджетом Алтайского края федерации выделяется 600 тысяч рублей в год. Таким образом, этой суммы хватило бы всего на 5 месяцев.

"Мы остались на этой площадке, но сократилось время тренировок. Даже сейчас мы вынуждены платить огромные суммы за соревнования. Вынуждены искать дополнительные средства. История с арендной платой заметно подкосила нас. Сложно говорить о том, как сделать так, чтобы зал в "Сибэнергомаше" использовался 24 часа. Нам отчасти повезло, что мы смогли выжить в прошлом году за счет каких-то личных запасов или помощи неравнодушных людей. Выжили. Тренер должен думать о том, как ему построить тренировку, а не когда в зале отключат электричество. Альтернатива в другом помещении, конечно, есть, но она тоже за деньги. Пока мы сохраняем зал, но все до сих пор на грани", — добавляет руководитель федерации.

Раньше благодаря сэкономленным деньгам была возможность отправлять детей на соревнования, покупать инвентарь. Теперь же денег не хватает даже на аренду одного зала. При этом и нельзя похвастаться хорошими результатами, чтобы надеяться на дополнительное финансирование.

"Настольный теннис продолжает оставаться одним из самых конкурентных видов спорта в стране. Даже те алтайские ребята, которые побеждают на соревнованиях, рискуют провалиться уже на следующий год. Спортсмены в Москве имеют возможность чаще тренироваться и выступать на турнирах, чем в Сибири. Из таких моментов и складывается разница в уровне. Были времена, когда барнаульские теннисисты побеждали на Кубке Сибири среди юношей, а уже на следующий год становились девятыми", — говорит собеседник.

Алексей Перфильев больше всего гордится тем, что в кризисный год удалось не потерять тренерские ресурсы, но при этом сейчас они работают "ради выживания", а не для достижения высоких результатов. Теперь тренеры пытаются зарабатывать на дополнительных тренировках. Не удается этого сделать даже на турнирах, поскольку там небольшие призовые фонды.

Новые надежды

Исправить ситуацию руководитель надеется уже в наступившем году. Недавно Алексей Перфильев побывал на курсах спортивного менеджмента в Сочи, где у него родилось несколько идей. Руководитель федерации уверен, что региональный спорт должен перестраивать свою систему работы и перестать надеяться исключительно на бюджетное финансирование. Даже настольный теннис должен начать жить за счет государственно-частного партнерства.

В частности, в одном из направлений федерация тенниса вместе с шахматистами попала в федеральную программу. В 2018 году 9 районных школ Алтайского края получат 18 новых столов, оборудование, сетки и мячики. Теперь необходимо обучить тренеров, которые будут обучать детей в сельских школах. Проект уже поддержали министр образования Алтайского края Александр Жидких и руководитель федерации шахмат Антон Поломошнов.

Кроме того, Алексей Перфильев надеется, что в ближайшее время у федерации появится три современных стола с бортиками. Они будут доступны для барнаульцев на открытых площадках в течение всего года на различных праздниках, включая День Барнаула и День России. На одном из столов сможет попробовать свои силы любой желающий, на других можно получить консультации от опытных тренеров, а также понаблюдать за битвой мастеров игры. Также еще одной площадкой, где будет в этом году много настольного тенниса, станет Парк спорта Алексея Смертина. Летом там также установят столы, где желающие смогут сыграть совершенно бесплатно. Это, как уверен руководитель федерации, поможет привлечь к спорту дополнительное внимание бизнеса и заинтересовать ребят прийти в школу на обучение.