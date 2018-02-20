Фото: vk.com/barneos22
Провал образовался в асфальте у парка "Солнечный ветер" в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Провалился асфальт на пешеходной дорожке у парка "Солнечный ветер". Образовалась дыра, оттуда идет пар", — констатирует автор заметки.
Жителей города призывают быть осторожнее, проходя в этом месте.
Комментарии
Спецслужбам надо звонить, а не в Б22 постить
да там всё время как его сделали проваливается.помню ещё с детства когда С.ветра ещё и в помине не было а был парк Трансмаша.