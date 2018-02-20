В Алтайском крае за прошлую неделю зарегистрировано 22,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 28,5% выше эпидпорога. Более того, впервые в регионе выявлены случаи заболевания свиным гриппом.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в регионе с 12 по 18 февраля значительно выросло число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. При этом среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 73%.
При лабораторных исследованиях в четырех случаях отмечена циркуляция вирусов гриппа: по два — А/H1N1/pdm09 и В, все заболевшие оказались не привиты против гриппа.
На 19 февраля в крае в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболевания ОРВИ приостановлен учебный процесс полностью в трех школах (Волчихинский, Солтонский, Усть-Калманский районы), полностью в шести дошкольных учреждениях (Волчихинский, Быстроистокский, Советский, Солтонский районы, Славгород).
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Частично прекращены занятия в 16 классах семи школ (Славгород, Волчихинский, Солтонский, Быстроистокский, Советский районы), в 44 группах 23 дошкольных учреждений (Бийск, Рубцовск, Славгород, Кулундинский, Залесовский, Ребрихинский, Первомайский, Мамонтовский, Табунский районы).
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