День родного языка
21 февраля ЮНЕСКО провозгласила Международным днем родного языка. В ближайшее время, по оценкам ЮНЕСКО, примерно три тысячи языков могут потерять своих носителей.
Всемирный день экскурсовода
21 февраля города – центры туризма отмечают День экскурсовода. Непременным условием для опытного экскурсовода является знание психологии человека и правильная речь.
21 февраля 1613 года Михаил Федорович Романов был избран царем.
21 февраля город Ахтиар на берегу Севастопольской бухты был переименован в Севастополь. Это было сделано указом Екатерины II, которая повелела князю Потемкину построить на месте Ахтиара новый город-крепость.
21 февраля 1848 года опубликован "Манифест Коммунистической партии".
В 1942 году родилась актриса Вера Алентова, сыгравшая Катю Тихомирову в фильме "Москва слезам не верит", Валендру в фильме "Завтра была война" и Соню Аниканову в фильме "Зависть богов".
В 1957 году родился певец Николай Расторгуев, солист любимой группы Путина.
В 1946 году родился английский актер Алан Рикман, сыгравший профессора Снегга в фильмах "Гарри Поттер", Гусеницу в фильме "Алиса в стране чудес" и Рональда Рейгана в фильме "Дворецкий".
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