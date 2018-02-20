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Дневной стационар Алтайского краевого кардиологического диспансера стал принимать в два раза больше пациентов.
"Дневной стационар переехал в новое помещение, которое позволяет принимать больше пациентов. Раньше дневной стационар располагал палатой на шесть коек, работающих в две смены. Теперь в распоряжении отделения 12 коек. Таким образом, пропускная способность дневного стационара увеличилась в два раза", — сообщили в медучреждении.
Благодаря этому снимается часть нагрузки с кардиологических отделений, в результате чего медицинская помощь в условиях стационара круглосуточного пребывания становится более доступной для жителей региона.
Отделение дневного стационара предназначено для диагностики и лечения пациентов, которым не требуется круглосуточное наблюдение и уход. Пациентам предоставляется весь спектр диагностических и лечебных процедур, имеющихся в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.
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