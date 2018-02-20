Родители выпускников и известные барнаульцы пробовали свои силы в сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. Алтайский край присоединился к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

Всего в акции приняли участие 14 человек. Среди них — министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких, директор Бийского лицея-интерната Нина Полежаева, проректор Алтайского педуниверситета Борис Черниченко и другие. В очередной раз "отрепетировали" ЕГЭ и два 11-классника: Александр Дорогов и Владислав Корпусов.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Все было по-настоящему: участники акции сдали телефоны и документы, убрали все лишнее из карманов. Затем их проинструктировали и раздали задания. В течение получаса экзаменуемые отвечали на семь вопросов и писали сочинение по заданной тематике.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Итогом этой работы стало то, что сдали экзамен все, но с разным результатом: кто-то набрал довольно высокий балл — 29 из 31 возможного, а у кого-то едва набралось 15 баллов. Но минимальный балл набрали все участники.

Выходя из кабинета, многие экзаменуемые радовались, что еще не все забыли из школьных знаний, и выражали надежду, что школьникам в этом плане будет намного проще.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В общем, главная цель акции — показать, что ЕГЭ – это не страшный зверь, а вполне доступная и понятная форма аттестации знаний учеников — была достигнута.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

После экзамена участники признавались, что теперь им стало понятно, зачем детей так "натаскивают" на ЕГЭ и зачем нужны "эти бесконечные репетиции экзамена". " Сегодня была возможность самой пройти этот процесс. Ушло много времени на то, чтобы понять, как правильно заполнить бланки. И если наши дети будут готовы выполнить хотя бы это без заминок и по этому поводу не волноваться — это уже хорошо", — сказала директор библиотеки им. Шишкова Татьяна Егорова.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Министр образования и науки Алтайского края Жидких признался, что в этом году задания показались труднее, чем в прошлом (Акция проходит во второй раз — прим. редакции). Но в целом, по его мнению, при соответствующей подготовке со всеми заданиями справиться можно.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Заведующий детским отделением федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Вадим Кожевников сообщил, что для него это был интересный опыт. По его словам, повторить правила по русскому языку у него не было времени, и задания ЕГЭ заставили хорошо задуматься. "Выпускникам я советую то же, что всегда говорю своему сыну: учить надо все предметы. Все взаимосвязано. А родителям могу только порекомендовать мотивировать детей на чтение живых, хороших книг, потому что только чтение расширяет сознание, дает знания и учит мыслить".

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Директор Бийского лицея-интерната Нина Полежаева подчеркнула, что репетиция экзамена, действительно, значит многое: "Меньше всего волнует уже известное действие. И поэтому детей заранее знакомят с процедурой, и они уже не тратят лишнее время на оформление. Знают, как построить сочинение, сколько и какие предложения употреблять. Преодолеть волнение можно, когда ты сосредоточен на решении задачи, ты ее читаешь и понимаешь, что ты можешь ответить на вопросы, и волнение уходит".

По ее мнению, сегодня ЕГЭ уже не так страшен детям, как это было пять или семь лет назад.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Такого же мнения придерживается и проректор Алтайского государственного педагогического университета Борис Черниченко: "Волнение у выпускников все равно будет, его никак не избежать. Но его степень и уровень зависят от нас с вами — от родителей и педагогов. Сегодня педагоги, которые нас инструктировали, своей улыбкой и доброжелательностью сняли стрессовое состояние. И я хочу обратиться именно к педагогам – самое главное зависит от вас: по тому, как вы себя ведете — либо уверенно, либо нет – будут ориентироваться и школьники — либо они будут спокойны и сосредоточены, либо будут нервничать".

Что касается своего участия в экзамене, то Черниченко не уверен, что справился со всеми заданиями, хотя ему было интересно и приятно.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Отметим, что проректор педуниверситета во время пресс-конференции вручил Оксане Шишовой, маме Ярослава, который остался без рук, когда пытался снять котенка с дерева, сертификат на бесплатную подготовку мальчика к ЕГЭ по биологии. Как уже сообщало ИА "Амител" , Ярослав в 2018 году заканчивает школу и намерен сдавать ЕГЭ по биологии, так как хочет учиться на психолога.

Оксана Шишова, которая также сегодня сдавала ЕГЭ, в свою очередь, отметила: "У детей таких сложностей, как у родителей, не будет: их хорошо готовят, у них еще свежи знания". При этом она подчеркнула, что надо быть готовым к тому, что все непредсказуемо: "Но родителям в любом случае надо настроить детей на то, что все в их жизни только начинается. Так что ни пуха ни пера всем выпускникам".