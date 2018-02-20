В Республике Чувашия суд нашел на теле заключенного незаконные татуировки, пишет "PRO Город" со ссылкой на запись на портале Чебоксарского районного суда.
Установлено, что у одного из заключенных исправительной колонии №6 на груди с обеих сторон есть татуировки, изображающие свастику, которая использовалась в качестве символики нацистской Германии.
"На груди с левой и правой стороны, посредством травмирования кожного покрова с внесением в подкожную клетчатку красящего пигмента нанесены перманентные рисунки (татуировки) в виде крестов с загнутыми концами, направленными по часовой стрелке", — сообщили в пресс-службе суда.
Сам заключенный также не отрицал того, что сделал на своем теле данные татуировки.
Суд постановил оштрафовать мужчину на тысячу рублей и "конфисковать предмет правонарушения" (удалить татуировки с тела). Сделать это нарушитель должен самостоятельно.
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