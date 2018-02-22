Весна уже не за горами, и Amic.ru решил вспомнить о самых независимых домашних питомцах — кошках.
Сейчас, в эпоху интернета, многие хозяева заводят своим домашним животным аккаунты в соцсетях, и некоторые из них добиваются огромной популярности.
Корреспондент Amic.ru составил топ-10 самых знаменитых котиков.
10. Вафля - 559 тыс. подписчиков
Шотландский вислоухий кот, хозяева которого одевают его в смешные костюмчики.
9. Роукс — 579 тыс. подписчиков
Роукс покорила пользователей Сети своим умением обходиться без передних лап. Кошка такой родилась. Ее хозяйка забрала кошку себе после того, как от нее отказались прежние хозяева.
8. Альберт — 580 тыс. подписчиков
Кот породы манчкин.
7. Гамильтон — 800 тыс. подписчиков
Знаменитый "кот-хипстер".
6. Смузи — 1,3 млн подписчиков
Самая фотогеничная кошка в мире
5. Коби — 1,2 млн подписчиков
Белоснежная британская короткошерстная кошка с невероятными глазами.
4. Венера — 1,4 млн подписчиков
Кошка с двуликим окрасом.
3. Лил-Баб — 1,7 млн подписчиков
Маленькая полосатая кошка со множеством мутаций.
2. Сердитый котик — 2,4 млн подписчиков
Эту кошку вы точно узнаете!
1. Нала — 3,5 млн подписчиков
Ну а на первом месте кошка Нала. Хозяева забрали её из приюта и спасли ей зрение. Все средства от продажи продукции с изображением кошки идут в благотворительные организации для помощи бездомным животным.
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