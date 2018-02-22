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Топ-10 самых популярных кошек в Instagram

, ИА "Амител"
Самые "мурчащие" аккаунты

Фото: instagram.com/smoothiethecat

Весна уже не за горами, и Amic.ru решил вспомнить о самых независимых домашних питомцах — кошках. 

Сейчас, в эпоху интернета, многие хозяева заводят своим домашним животным аккаунты в соцсетях, и некоторые из них добиваются огромной популярности. 

Корреспондент Amic.ru составил топ-10 самых знаменитых котиков. 

10. Вафля - 559 тыс. подписчиков 

Шотландский вислоухий кот, хозяева которого одевают его в смешные костюмчики.

 

Look at the eggs Look how they fry for you And everything you do Yeah they were all yellow

Публикация от Waffles (@waffles_the_cat)

 

When I sleep with wet hair

Публикация от Waffles (@waffles_the_cat)

 

9. Роукс — 579 тыс. подписчиков

Роукс покорила пользователей Сети своим умением обходиться без передних лап. Кошка такой родилась. Ее хозяйка забрала кошку себе после того, как от нее отказались прежние хозяева.

 

Throwback to finding this lil’ baby bunny girl in a drawer. 🙈🐰 (Those ears! 🙊)

Публикация от Roux! 💗🐰🦖🐾 (@lilbunnysueroux)

8. Альберт — 580 тыс. подписчиков

Кот породы манчкин.

 

👍🏻 Looking fierce Albert.

Публикация от Munchkin cat (@albertbabycat)

 

http://lyft.com/invited/ALBERTBABYCAT

Публикация от Munchkin cat (@albertbabycat)

7. Гамильтон — 800 тыс. подписчиков

Знаменитый "кот-хипстер".

 

Realizing it’s #Caturday and you got nothing to do but nap... #mustachecat #🍩

Публикация от — Hamilton The Hipster Cat - (@hamilton_the_hipster_cat)

 

Beast Cat #mustachecat

Публикация от — Hamilton The Hipster Cat - (@hamilton_the_hipster_cat)

6. Смузи — 1,3 млн подписчиков

Самая фотогеничная кошка в мире

 

Draw me like one of your French girls.

Публикация от Smoothie the Cat (@smoothiethecat)

5. Коби — 1,2 млн подписчиков

 Белоснежная британская короткошерстная кошка с невероятными глазами.

 

Welcome to my pool party.

Публикация от Coby The Cat (@cobythecat)

 

RIP to the all the long lost toys under the bed.

Публикация от Coby The Cat (@cobythecat)

4. Венера — 1,4 млн подписчиков

Кошка с двуликим окрасом.

 

Daydreaming #catlife

Публикация от Venus the Two Face Cat (@venustwofacecat)

3. Лил-Баб — 1,7 млн подписчиков

Маленькая полосатая кошка со множеством мутаций. 

 

🚀☄

Публикация от Lil BUB (@iamlilbub)

 

Did somebody say yogurt? #lilbub

Публикация от Lil BUB (@iamlilbub)

2. Сердитый котик — 2,4 млн подписчиков

Эту кошку вы точно узнаете!

1. Нала — 3,5 млн подписчиков

Ну а на первом месте кошка Нала. Хозяева забрали её из приюта и спасли ей зрение. Все средства от продажи продукции с изображением кошки идут в благотворительные организации для помощи бездомным животным.

 

 

Ready to attack! 🏀💥☄️

Публикация от Nala Cat ™ (@nala_cat)

 

You can do it! #throwback #iloveyou #nalacat #catsofinstagram

Публикация от Nala Cat ™ (@nala_cat)

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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