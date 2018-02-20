Министерство труда предложило проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля 2018 года. Проект документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.
"Индексация с 1 апреля 2018 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий", — говорится в пояснительной записке.
Стоит отметить, что несколькими месяцами ранее глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин заявлял, что индексация социальных пенсий в России запланирована на 1 апреля 2018 года и предусмотрена на уровне 4,1%.
Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9 062 рубля.
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