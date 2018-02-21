Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Теплую погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 21 февраля — днем местами по региону температура может подняться до +4 градусов.
"Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица", — информирует алтайский ЦГМС. В дневное время в крае будет -3...-8 градусов, местами в западных и южных районах -1...+4 градуса.
Ветер ожидается юго-восточный, 1-6 метров в секунду с усилением до 7-12 метров.
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В Барнауле также без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице -3...-5 градусов. Ветер юго-восточный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 4-9 метров.
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