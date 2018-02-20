Российские хоккеисты сразятся со сборной Норвегии в 1/4 финала олимпийского турнира в Пхенчхане. Об этом пишет "Р-Спорт".
Встреча, прошедшая во вторник в Канныне, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу норвежцев. Голы забросили Александр Бонсаксен и Томми Кристиансен. Автором голов у словенцев стал Ян Урбас.
Сборная Норвегии впервые в своей истории пробилась в 1/4 финала Олимпийских игр.
Матч российской команды со сборной Норвегии пройдет в среду, 21 января, в 10.40 (мск).
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