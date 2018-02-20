Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем партии Владимиром Жириновским направили на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предложили отменить продление закона о потребительской корзине до 2020 года, пишет "Парламентская газета".
Изменения в статью Федерального закона обусловлены тем, что пятилетний период действия закона о потребительской корзине, вступившего в силу 1 января 2013 года, завершился 31 декабря 2017 года.
После этого правительство выступило с предложением пролонгировать закон на три следующих года, то есть до 2020 года включительно, в связи с необходимостью доведения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
"Законопроектом предлагается сократить срок действия потребительской корзины в целом по Российской Федерации до 2018 года включительно", — отмечается в пояснительной записке к инициативе.
Авторы предложения указывают, что немотивированное продление действия закона о потребительской корзине, обеспечивающей только минимальные потребности человека, до 2020 года увеличивает риск искажения данных о параметрах бедности и о необходимых мерах по ее ликвидации, а также снижает уровень жизни малообеспеченных граждан.
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