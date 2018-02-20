Французский актер Жерар Депардье заявил, что хочет жить в Алжире, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Provence.
"В скором времени я буду жить в городе Алжир. Я иногда там бываю и живу везде понемногу, — рассказал Депардье. — Это история, это люди, которые не нуждаются ни в ком. Они обладают особенной мудростью и элегантностью, однако были потеснены армией "безграмотных" в 1830 году", — сказал он.
Отметим, что сейчас актеру 68 лет. В 2013 году он стал гражданином России. Депардье покинул Францию из-за того, что тогдашний президент Франсуа Олланд ужесточил налоги.
Жерар Депардье за свою карьеру снялся приблизительно в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, играл в театре.
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Они обладают особенной мудростью и элегантностью, однако были потеснены армией "безграмотных" в 1830 году", — сказал он.
Он своих предков под плинтус законопатить решил?