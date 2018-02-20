Правоохранители и спасатели продолжают поиски 10-летней девочки, которая, предположительно, провалилась под лед вместе со своим отцом. Об этом пишет "Бийский рабочий".
Как сообщает издание, рано утром, находясь в Смоленском районе, мужчина с дочерью сообщили, что по льду Бии выдвигаются в поселок Сорокино к бабушке и будут примерно через полтора часа. Но через указанное время они так и не пришли.
Родственники попытались дозвониться, но абонент уже был вне зоны доступа. Что случилось — неизвестно. Установлено, что следы мужчины и девочки обрываются у кромки льда. Сейчас на этом месте продолжается спасательная операция.
Сначала была осмотрена прибрежная зона, сейчас уже исследуют дно. В результате тело мужчины было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. Также найдены санки и собака, которая была вместе с ними. По одной из версий, собака на снегокате везла 10-летнюю девочку. Поиски ребенка продолжаются.
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