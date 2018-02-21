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21 февраля 1920 года была образована Государственная комиссия по электрификации России.
План ГОЭЛРО — первый перспективный план развития экономики России, принятый и реализованный после революции 1917 года. Создан и разработан под руководством Владимира Ильича Ленина.
На осуществление Плана отводилось 10-15 лет. Но к 1935 году вместо 30 запланированных электростанций было построено уже 40.
Предлагаем вам подборку легендарных советских плакатов, посвященных этой теме.
Комментарии
До сих пор проедаем и проесть не можем наследие кровавого совка...
строили на благо всего народа, а наживается "лучшая" часть
М-да, нынешние программы развития и за двадцать лет не сделали и четверти того, что тогда за 10. А денег даже в пересчете слито больше.
...сейчас цифровизация...
Тогда строили на благо народа, а теперь на благо кучки избранных, не самой чистоплотной кучи надо заметить.
Коммунизм = электрофикация всей страны + Советская власть! Борцы с Коммунизмом избавились от второй части и принялись уничтожать первую.