Следователи возбудили дело по факту гибели 10-летней девочки на реке Бия, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , ребенок вместе с отцом 18 февраля пошли по реке Бия в гости к бабушке. Но до родственницы они так и не дошли. 19 февраля в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 38-летнего жителя поселка Кирпичный Смоленского района и его дочери.
В ведомстве уточняют, что девочка и мужчина направились пешком по льду на противоположную сторону Бии в посёлок Сорокино Бийска. Следователи нашли следы человека, собаки и снегоката, уходящие по льду в сторону открытой протоки. При этом на противоположном берегу их следы найдены не были.
"Сегодня в ходе поисковых и следственно-оперативных мероприятий обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Кроме того, в воде обнаружены собака и снегокат пострадавших", — сказано в сообщении СКР.
Спасатели продолжают поиски ребенка.
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