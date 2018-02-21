85 тысяч 130 иностранных граждан и лиц без гражданства прибыли в Алтайский край и встали на миграционный учет в прошлом году. Об этом говорится в отчете начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Олега Торубарова по итогам 2017 года
В том числе 75 459 – временно пребывающие, 9671 – постоянно проживающие.
Прибывшие иностранцы получили 2753 приглашения, 1150 виз, 1993 вида на жительство, 4288 разрешений на временное проживание в РФ, 2623 человека получили российское гражданство, 133 – разрешение на работу, 6466 – патенты.
Всего же за прошлый год через пункты пропуска, расположенные на алтайском участке российско-казахстанской границы, и аэропорт Барнаула в Россию въехали 663 683 иностранных гражданина и лица без гражданства. Значительная часть иностранцев была в крае транзитом в другие регионы. Выехали 616 652 человека.
Больше всего в Алтайский край и через него едут граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Мигранты в прошлом году совершили в регионе 438 преступлений, из них 116 — особо тяжких. В отношении мигрантов совершено 122 противоправных деяния.
Комментарии
Зачем они нам? Эти люди отделились от нас границей государственной, а теперь опять сюда едут, совершают преступления.
Ага и места в детские сады получили, по русски не бе, ни ме, ни кукареку, идут чешут на своем тарабарском, но зато детей в детские сады водят, как так-то? Семьи годами в очередях стоят и опа-извините мест нет
из них 133 разрешения на работу))) а остальные наверно с целью туризма приехали?
Считаю, что за мигрантами необходим постоянный контроль, проверка документов.
Кроме того, с работой в нашем регионе и так непросто, с приездом мигрантов ситуация еще больше обостряется.
Вероятно вновь прибывшие считают, что могут вести в чужой стране как угодно (иначе чем объяснить такой высокий криминальный уровень, ими совершено более ста особо тяжких преступления, а это: изнасилования, убийства, разбои и пр.).
Полагают, что могут вносить свои ценности, культуру, и это должно уважительно (толерантно) восприниматься коренным населением, которого не спросили относительно пребывания таких гостей.
Стоит отметить, что к нам не едет профессура из европейских стран. В результате чего опять-таки страдают простые люди, которые ходят по улицам нашего города.
Повысили зарплаты мвд а на защите граждан это никак не отразилось. Они теперь в тырнете сидят, экстремизм в высказываниях ищут, так проще, зачем по улицам бегать.
85 000 могут 3-4 района заселить. Это уже оккупация.
Хорошая новость. Трудолюбивые дехкане из Узбекистана и Таджикистана поднимут сельское хозяйство, и исправят демографическую ситуацию в Алтайском крае.