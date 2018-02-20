Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что женщины, у которых до рождения ребенка было семь мужчин, обречены на бесплодие, пишет "Правда ПФО".
"Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие", — заявил Викторов на заседании по итогам развития Новочебоксарска за 2017 год.
Данное заявление министра прозвучало в присутствии главы республики Михаила Игнатьева и главы администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой.
Эта информация вызвала шум в зале, где находилось около 200 человек.
"Это для информации этот факт. Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь", — добавил Викторов.
Издание публикует аудиозапись "научного исследования".
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