Фото: avito.ru
Коттедж площадью 360 квадратных метров продают в Барнауле на улице Ляпидевского за 16,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом построен из газоблоков, расположен на участке площадью 8 соток. Есть гараж на два автомобиля. Котельная расположена в отдельном помещении. Коммуникации центральные.
Обустроена терраса, на втором этаже имеется балкон. В дом ведут два входа. На каждом из трех уровней имеется ванная комната. Верхний этаж оборудован панорамными окнами.
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Также в доме установлена система видеонаблюдения, обустроено автоматическое освещение двора.
Коттедж находится у самого леса. Жилье продается под чистовую отделку с разработанным дизайн-проектом.
Комментарии
опять дом из пены за мегабабки. вот нафига из полного фуфла строить дом. дом то красивый но вот из пены. из пены сарай или коровник построить нормально, но блин не дом!
Ха! Лютый недострой за 16 лямов!
Побежал народ с Горы, наверное хорошо там телевышка зад поджаривает
из пены еще пол беды (хотя согласен ...опа полная). Но за 16 лямов под отделку! ПОД ОТДЕЛКУ! с ума сошли? там еще в отделку как минимум лямов 5-7 надо!!!
еще и под отделку!!!
Трава как нарисованная. Дом под отделку - а на окнах жалюзи. Короче - "доработать напильником".
вообще проект ,а что реальных фото нет?
за 3 возьму. Рассчет на месте.
я не спец, объясните чем плох дом из пены? Вредно для здоровья?
Кот.Без сапог.
Она и есть нарисованная, как и сам дом, если присмотреться. Продают за такие деньги, а даже реальных фоток нет
21.02.2018 11:20
- гость -
чем плох, да всё просто чем лучше стена из бетона/кирпича стены из пены - прочностью.
Повесишь шкафчик на такую стену и он свалится от нагрузки крепёж просто вылетит из стены, а если турничёк повешать то с первого подхода отделится отстены. Общем ничё к стене прикрепить нельзя - всё вывалится если не сразу то со временем по любому.
месный
странно... у всех висят шкафы на кухне, телевизоры, радиаторы отопления и ничего не вываливается
месный
может у вас дом из газобетона, который, по тех. правилам, только как утеплитель нужно использовать, а не как несущую стену?