Министерству внутренних дел России вновь пришлось опровергать информацию об издании приказа, якобы обязывающего водителей автотранспорта пользоваться защитными шлемами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В пресс-релизе отмечается, что еще 31 марта 2017 года МВД выступило с опровержением информации, "тем не менее некоторые СМИ снова проявили интерес к данной теме и опубликовали новую версию несуществующего нормативного правового акта".
"МВД России повторно заявляет, что указанные публикации содержат ложную информацию", — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она призвала прессу "более ответственно подходить к подготовке материалов, затрагивающих деятельность министерства, и пользоваться официальными источниками информации".
Комментарии