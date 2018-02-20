В Комсомольске-на-Амуре установят памятник собаке, которая 12 лет ждала хозяина на месте его гибели, сообщает LIFE со ссылкой на местные СМИ.
В 2005 году машина наехала на Найду и ее хозяина на автобусной остановке — мужчина от полученных травм скончался, а собака вернулась на место трагедии.
Собака 12 лет ждала владельца на этом месте. За все годы ни одна из попыток пристроить ее к новым хозяевам не увенчалась успехом — Найда каждый раз возвращалась на остановку.
Закончилась история еще более трагично — в прошлом году собаку сбила машина.
Местные жители решили отдать дань преданности животного и увековечить его. Созданием памятника занимается местный художник-скульптор Евгений Попов. Деньги на монумент — 330 тысяч рублей — собрали через Интернет.
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