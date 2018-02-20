Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что в России за убийство в 2017 году были осуждены 8300 человек, большинство из которых — пьяные и безработные, сообщает LIFE.
"Из них более 70% — трудоспособные граждане без постоянного источника дохода, также более 70% в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения", — заявил Лебедев на совещании председателей судов субъектов России по итогам работы за 2017 год.
Он также добавил, что почти треть осужденных за убийство были судимы ранее.
В ходе заседания Лебедев указал на сокращение количества преступлений среди несовершеннолетних, а также привел статистику по преступлениям в целом. По его словам, около 40% детей росли в неполной семье, около 30% нигде не учились и не работали, а в состоянии алкогольного опьянения пошли на преступление 14% осужденных.
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