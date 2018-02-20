Минтруд назвал примерный срок появления электронных трудовых книжек

Заместитель министра труда и соцзащиты Любовь Ельцова сообщила, что органы социальной защиты начнут работу с первыми электронными аналогами трудовых книжек с начала 2020 года, отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Электронная трудовая книжка сохранит одно из своих главных назначений и будет являться базой данных о трудовой деятельности гражданина.
"Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдаёт работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые "поля". Предполагается, что мы начнем работать в этой системе с 1 января 2020 года", — отметила Ельцова.
Она сообщила, что наряду с нововведением работодатель продолжит формировать сведения в электронном виде с использованием собственных информационных систем о трудовой деятельности сотрудника в период его работы у конкретного работодателя.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что законопроект о введении электронных трудовых книжек будет готов к концу текущего года.
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