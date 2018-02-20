Избирательные участки для голосования на выборах президента России появятся на 38 вокзалах в 25 регионах страны, сказал глава РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС.
Пункт об этом содержится в подписанном главой компании и председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой соглашении о взаимодействии по вопросам информирования избирателей о предстоящих выборах.
"Мы на основании нашего соглашения по нескольким направлениям взаимодействуем, прежде всего, предоставляем возможность размещения избирательных комиссий — это 38 вокзалов, 25 субъектов Российской Федерации", — пояснил Белозеров при ответе на вопрос о конкретных мерах реализации взаимодействия.
Другим направлением сотрудничества станет непосредственно информирование о выборах.
Белозеров отметил, что РЖД благодаря наличию собственного телевидения располагает возможностью предоставлять путешествующим избирателям данные об избирательной кампании.
Глава РЖД после подписания соглашения выразил благодарность, что "нам дают возможность представить информацию и в виде брошюр, и воспользоваться размещением на наших объектах".
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