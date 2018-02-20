Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин на заседании рабочей группы обсудил концепцию законопроекта о детском питании, пишет "Парламентская газета".
"Задача законопроекта о детском питании заключается в установлении стандартов по количеству и качеству детского питания", — пояснил Щетинин.
Он призвал участников рабочей группы вносить свои предложения в концепцию законопроекта, которая была представлена Институтом отраслевого питания.
"Сегодня требования по безопасности установлены только в отношении отдельных продуктов, но для детского питания в целом таких требований нет. Именно с этим связана необходимость в разработке этого законопроекта", — рассказал директор Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
Чернигов отметил, что, согласно разработанной концепции документа, контроль будет распространяться как на детское питание, поступающее на прилавки, так и на продукты, из которых готовят пищу в детских садах и школах.
Закон о детском питании должен быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии.
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