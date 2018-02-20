Число безработных в России за неделю увеличилось на 1%

Число безработных россиян в период с 7 по 14 февраля увеличилось на 1%, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты России.
Наибольшее количество безработных россиян было установлено в Ленинградской и Сахалинской областях, Приморском крае, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Саха (Якутия).
Отмечается, что наибольшее снижение численности безработных граждан было зафиксировано в Тверской, Брянской и Московской областях, в Республике Калмыкия, Москве.
Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в период с 24 по 31 января вырос на 1,9%.
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