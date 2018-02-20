Кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе пресс-конференции назвала спонсоров своей предвыборной кампании, сообщает RT.
"Ими стали, как частные лица, предприниматели. Начну я с Владимира Палихаты… следующий спонсор кампании — тот самый человек, для встречи с которым мне пришлось полететь на Бали… спасибо Александру Рослякову за то, что он поддержал мою кампанию", — сказала Собчак.
Также, по ее словам, спонсором предвыборной кампании стал предприниматель Сергей Адоньев.
Ранее в Центризбиркоме опубликовали данные о доходах Собчак за шесть лет.
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