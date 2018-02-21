Во вторник в Пхенчхане было разыграно пять комплектов наград. Российские спортсмены, к сожалению, до пьедестала почета ни в одном из видов не дотянули.
Коротко о россиянах
Ближе всех к заветной тройке оказался дуэт фигуристов Боброва-Соловьев - спортсмены заняли пятое место. При этом отрыв от четвертой строчки составил менее балла, а вот до бронзовой медали около 5,5 баллов. Отметим хорошее выступление фристайлистки Валерии Демидовой в дисциплине "хаф-пайп". Она замкнула шестерку сильнейших. А вот смешанная эстафета в биатлоне подвела жирную черту под провальным выступлением россиян в этом виде спорта на Играх – лишь 9-е место.
Что смотреть на Олимпиаде сегодня, 21 февраля
¼ финала в хоккейном турнире у мужчин. Россия встретится с Норвегией, начало в 14:40 по Барнаулу. Другие пары выглядят следующим образом: Канада — Финляндия, Швеция — Германия, Чехия — США. Именно победитель последней пары сыграет с россиянами, если, конечно, дружина Олега Знарка не потерпит сенсационное фиаско.
Главное событие среды, конечно же, лыжный командный спринт. На фоне успехов наших лыжников на этой Олимпиаде велика вероятность, что россияне вновь поднимутся на пьедестал почета. Причем это может произойти как у женщин, так и у мужчин. Финальные забеги в самой зрелищной дисциплине дня стартуют в 17:00.
Фристайл. Мужчины, дисциплина "ски-кросс". Здесь у нас сразу два претендента на награды — это Егор Коротков и Семен Денщиков. Финальные выступления — в 11:15.
Фигурное катание. Женщины. Этот вид программы должен наконец принести России золотую награду — за победу в первую очередь поспорят Евгения Медведева и Алина Загитова. Начало короткой программы в 08:00, обладательницы наград станут известны в пятницу, 23 февраля.
В матче за бронзовые медали российская женская сборная по хоккею сыграет с финками. Начало в 14:40. Напомним, в группе матч между этими же соперницами закончился со счетом 5:1 в пользу Финляндии.
Без мотивации
Сегодня же двумя матчами завершает свой турнирный путь женская сборная по керлингу. Вначале в 07:05 по Барнаулу россиянки встретятся с кореянками, а затем в 18:05 — с канадками. Результат обеих игр для наших неважен — в полуфинал РФ не попадает. Встает закономерный вопрос: что было бы, сыграй в Пхенчхане команда Анны Сидоровой вместо коллектива Виктории Моисеевой?
Медальный зачет
Одиннадцатый соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане успешнее всего сложился для сборной Канады. "Кленовые листья" завоевали две золотые медали. Лидер общего зачета – сборная Норвегии – вчера ограничилась только серебром. Как следствие, Германия догнала норвежцев по золотым медалям — у обеих команд по 11 наград высшей пробы.
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