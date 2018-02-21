Группа ученых из Пермского госуниверситета и уральского отделения РАН нашла инновационный способ лечения диабета первого типа, артрита и склероза: в основе метода — новый тип фермента. Об этом сообщает "Русская планета".
В ходе исследований эксперты выяснили, что при большинстве аутоиммунных заболеваний организм начинает воспринимать собственные клетки как чужеродные и повреждает их.
Инновационный фермент, разработанный на основе женского белка, выделяемого при беременности, способен стать эффективным лекарством при таких заболеваниях, считают ученые.
Сейчас специалисты заняты разработкой курса на его основе — в перспективе терапию можно будет внедрить в практику через 10 лет.
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