Инновационный эндоскоп для исследования и лечения полых внутренних органов человека поступил к хирургам из института имени Вишневского, сообщает "Русская планета".
Аппарат обладает небольшими размерами и масштабным увеличением. Устройство поможет врачам не только рассмотреть пораженный орган, но и понять реакцию организма на лечебное воздействие.
Эндоскоп является сверхтонким, а его камера отличается сорокакратным увеличением.
Новое устройство позволит медперсоналу отказаться от применения рентген-аппарата, благодаря чему организм пациентов больше не будет подвергаться негативному воздействию от излучения.
В перспективе Минздрав намерен распространить использование нового прибора по всей стране.
Комментарии
Чей? Импортозамещение?
Что то мне подсказывает, что цена на него будет с шестью нулями.
На али такой стоит 7500руб.)))))))))))
фотка в тему)
люди полны шестерней)))