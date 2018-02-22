Торгово-развлекательный центр "Пионер" в Барнауле проводит турнир по армрестлингу среди своих посетителей в честь Дня защитника Отечества.
23 февраля в 17:00 на фуд-корте для гостей "Пионера" начнется большой праздник с яркой танцевальной программой от шоу-балета "Инфинити", а также музыкальными хитами в исполнении одних из лучших артистов города — вокалистов Яны Козак и Дмитрия Неретина. Гостей мероприятия ждет брутальная "мужская" фотозона и еще много интересного. Все участники конкурсной программы обязательно получат подарки.
Однако главным событием вечера станет турнир по армрестлингу среди любителей "Стальной хват", который пройдет при поддержке Федерации армрестлинга Алтайского края, спортивного клуба "Армада" и сети тренажерных залов "Рельеф".
Принять участие в состязании сможет любой желающий в возрасте от 16 лет. Регистрация спортсменов начнется в 16:00.
Напомним, ТРЦ "Пионер" расположен в центре Барнаула — на одной из самых крупных транспортных магистралей краевой столицы, по адресу: проспект Ленина, 102В. Галерея ТРЦ представлена известными мировыми брендами одежды и обуви, продуктовым гипермаркетом "Лента", магазином бытовой техники и электроники "Эльдорадо", гипермаркетом товаров для детей "Детский мир", современным 9-зальным кинотеатром "Pioneer CINEMA", включающим кинозалы Active Hall с динамическими креслами D-Box и самой совершенной звуковой системой Dolby Atmos, а также парком развлечений для всех возрастных групп, большим фуд-кортом, автомойкой премиум-класса.
ТРЦ "Пионер"
Барнаул, проспект Ленина, 102В
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