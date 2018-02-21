Регионам могут разрешить контролировать госзакупки муниципалитетов

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Исаев, комментируя заседание координационного совета по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия", заявил, что контроль над осуществлением закупок муниципалитетами могут передать субъектам РФ, пишет "Парламентская газета".
Автором законодательной инициативы выступил Государственный Совет Удмуртской Республики. Полномочия контроля над осуществлением закупок муниципальными учреждениями, в том числе самими муниципалитетами, могут быть перераспределены субъектам России, отметил Исаев.
По словам депутата, если регион решит, что муниципалитет нуждается в контроле, то по желанию он сможет сам провести аудит: "Если его удовлетворяет нынешнее состояние дел, когда муниципалитеты контролируют сами себя, можно оставить как было".
Исаев отметил, что законопроект был поддержан координационным советом фракции: "Мы думаем, что сами себя муниципалитеты, наверное, не должны контролировать".
"Это возможность для субъектов сделать более объективным контроль за расходами муниципалитетов и убрать конфликт интересов", — добавил парламентарий Исаев.
Комментарии