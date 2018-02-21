Управляющий директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Алексей Ниденс рассказал на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства в Госдуме, как единый портал поможет дольщикам получить исчерпывающую информацию о каждом доме, пишет "Парламентская газета".
Синим цветом в единой информационной системе жилищного строительства отметят надежные объекты, желтым — те, где возникла просрочка, красным — проблемные.
На портале агентства уже размещена дорожная карта всех объектов жилищного строительства. Но пока они маркируются только синим и красным цветом. Синие — там, где работы идут по плану. Красные — официально признанные долгострои. До конца марта в единой системе вывесят и желтые флаги — для объектов, которые имеют просрочки. Если два раза есть перенос по срокам сдачи объекта, эта информация будет размещена публично.
"В таком случае нам предстоит разобраться, это техническая просрочка или системный сбой", — уточнил Ниденс.
Сведения, размещенные на портале, будут обновляться раз в квартал. Маркировка по степени надежности объектов, как подчеркивают в АИЖК, не исключает рисков недостроя на 100%, но это большой прорыв в информированности граждан. Ведь на портале можно будет сравнить срок сдачи и фактическую готовность здания.
После создания единой вертикали органов государственной власти, которая будет отвечать за контроль и надзор в области долевого строительства, таких рисков станет еще меньше, уверен председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
В настоящее время на рассмотрении Комитета находится законопроект о создании такой структуры. "Законодательная инициатива обеспечивает для федерального центра прозрачность рисков и, соответственно, возможность управлять ими", — отметил Николаев.
Он напомнил, что перед законодателями стоит задача обеспечить условия для дальнейшего развития рынка жилищного строительства и не допустить несбалансированного подхода к выполнению поручения президента.
"На сегодняшний день уже можно говорить об общих контурах целевой модели финансирования жилищного строительства", — подчеркнул Николаев.
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