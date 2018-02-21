Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов в мире до 2040 года, передает ТАСС со ссылкой на доклад компании ВР о развитии мировой энергетики.
По прогнозам аналитиков, Россия будет обеспечивать 14% мирового производства нефти и газа. К 2040 году добыча российской нефти вырастет на два миллиона баррелей в сутки (до 13 миллионов баррелей в сутки).
Добыча газа в России к 2040 году увеличится на 29% (до 72 миллиардов кубических футов в сутки) на фоне растущего спроса на мировых рынках.
Производство первичных источников энергии в России вырастет на 20% в период с 2016 по 2040 год, но доля России в мировом производстве энергоресурсов снизится с 10% в 2016 году до 9%.
В 2040 году Россия останется крупнейшим в мире экспортером первичных энергоресурсов и вторым по величине производителем нефти и газа, экспортируя 9 миллионов баррелей нефти и 36 миллиардов кубических футов газа в сутки.
Согласно прогнозу, по добыче жидких углеводородов (13 миллионов баррелей в сутки) Россия будет уступать только США и Саудовской Аравии. По добыче газа (72 миллиарда кубических футов в сутки) РФ займет второе место в мире после Соединенных Штатов.
Комментарии
А так же необработанной древесины и зерна. Всё это продукты низкого передела, которые только и может производить нынешняя российская экономика. При чём, при отсутствии собственного производства, только на импортном оборудовании.
21.02.2018 09:35
- гость -
Почему, есть же еще титан в высокотехнологичных чушках. Без первичной механообработки. Патриоты очень гордятся поставками титановых чушек "Боингу".