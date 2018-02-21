Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил создать для крестьян свои пенсионные программы в рамках ПФР, пишет "Парламентская газета", комментируя итоги встречи с депутатами межфракционной группы "Единая Россия".
"У нас есть категория работников, которые работают в особых условиях — это работники сельского хозяйства. Мы уверены, что более правильным было бы отказаться от общей системы тотального пенсионного фонда, который, как в Советском Союзе, включал всех работников, которые сегодня сильно отличаются", — сказал Шмаков.
По его словам, правильнее всего было бы ввести подпрограммы для отдельных категорий работников.
"Для того, чтобы при желании они могли бы соединиться с общими правилами Пенсионного фонда, где более 80% застрахованы", — сказал Шмаков.
Он также отметил, что пока эта инициатива обсуждается, но не выходит на уровень каких-то решений.
"Пенсионная реформа идет правильным путем, однако нужно двигаться дальше и отказаться от советской системы, которая, увы, больше неактуальна", — заключил Шмаков.
Комментарии
и для олигархов отдельный фонд, дабы уж совсем всех разделить. Чем крестьянин от рабочего или продавца отличается?
так к тому и идет, сначала для крестьян а потом дальше...
Первый шаг к развалу пенсионной системы в стране . Доколе ?
21.02.2018 10:24
гость
Первый?))) Да вы юморист...
Так у крестьян 5-6 тысяч зарплаты это нормально. У них на уборке больше 20 000 сроду не бывает, какие отчисления, им жить не на что. А большинство безработные, на учёт не встают, т.к. ездить отмечаться тоже деньги нужны. Живут огородами да хозяйством у кого есть. Если поближе к городу, то туда везут торговать кому есть на чём. А в совсем тьмутаракани даже не знаю как выживают. Знакомые там есть. Небольшую пасеку держат. Приезжают предпримчивые дяденьки, забирают задёшево мёд, а те и такому рады. а молоко там и некуда сдавать. На молокозаводах сейчас больше сухим молоком и пальмой пользуются. Да и земли как оказалось уже не понятно каким прохиндеям принадлежат.