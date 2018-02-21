Фото: vk.com/zoo_22
Гималайские медведи Жора и Даша проснулись в барнаульском зоопарке на Масленицу, сообщают в группе заведения "ВКонтакте".
В зоопарке уточняют, что гималайский медведь Жора время от времени просыпался, чтобы порадовать гостей своим обаянием и полакомиться вкусным обедом. А вот его невеста Даша проспала почти всю зиму. Пара проснулась в самый разгар празднования Масленицы.
Медведь считается одним из символов Масленицы и наступления весны, ведь зимой медведь спит в берлоге, а весной просыпается. Проснулся медведь — значит, весна пришла.
Комментарии
Пора нам медведям всем просыпаться