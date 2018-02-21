Телеведущая Екатерина Андреева прокомментировала на своей странице в Instagram слухи о своем уходе из программы "Время" на Первом канале. Об этом пишет Regnum.ru.
"Мое "Время" закончиться не может — от Волги и до Енисея — я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва!" — написала она.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , на Первом канале также опровергли слух о том, что бессменная ведущая выпуска новостей больше не будет его вести. Начальник пресс-службы телеканала Лариса Крымова рассказала, что Андреева временно покинет эфир программы не европейской "орбите".
Такая мера принята из-за переоснащения новой студии. Пока выпуски новостей ведет Кирилл Клейменов. В свою очередь, Екатерина Андреева и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски программы на Первом канале, а также опробуют студию в других часовых поясах.
Комментарии
твое время уже даааавно закончилось...бабка..)
и что так возбудились из-за говорящей головы? Какая разница, кто по бумажке читает
Видел одни из последних выпусков, огромное лицо с ярко красной помадой на не менее огромных губах, возник вопрос адекватности