Схема движения автобусного маршрута №17 меняется в Барнауле с 26 февраля из-за многочисленных обращений горожан. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Теперь схема движения автобуса будет выглядеть следующим образом: …улица Балтийская – улица Малахова – улица Власихинская – улица Лазурная – улица Балтийская, далее – по маршруту.
Комментарии
Вернули все в зад? Как было?
а нам не удобно
будем многочисленно жаловаться
так и будем туда сюда маршрут кидать
помнится мне как совсем недавно оставлял комментарий, что зря от Ленты они отказались и вот пожалуйста
даешь каждому свой автобус и маршрут!
Когда меняли маршрут первый раз вообще думали про жителей ул. Власихинской? Был один автобус более-менее без лишних крюков следующий до центра и тот отобрали. Кому нужна конечная на Ашане? У Ашана была остановка, рядом с трамвайной, не сложно дорогу перейти. А чтобы уехать на работу до пл. Октября нужно идти почти километр с Власихинской до Балтийской. Да, рядом ходит маршрутка № 76, но она идет даже дольше чем автобус, собирая все на своем пути, еще есть трамвай №7 в пути больше часа и с часто вставшим движением. Автобус нам просто необходим!!!
нормальные люди сначала узнают про инфраструктуру а потом едут там жить
понакупят квартир а потом орут школ нет, садиков, автобусов