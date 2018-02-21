Фото: yandex.ru/maps
Огромная пробка образовалась ранним утром 21 февраля в Барнауле на улице Эмилии Алексеевой из-за неработающих светофоров на пересечении с улицей Малахова.
Как рассказали порталу Amic.ru сразу несколько автомобилистов, "хвост" по улице Алексеевой растянулся от улицы Попова до Малахова.
"Причина проста — на перекрестке Малахова/Алексеевой попросту не работали светофоры. В итоге — огромная пробка! Возмутительно, что на перекрестке не было регулировщиков, хотя управление ГИБДД находится в двух метрах от этого перекрестка!" - сетует автолюбитель Алексей.
Комментарии
А чего удивительного в том, что не было регулировщиков ГИБДД?
ГИБДД теперь умеет только бабло с водителей собирать по поводу и без него (как правило). А регулировать движение , не царское это дело, не царское....